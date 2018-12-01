Возвращение журавлей: получит ли японский флот полноценные авианосцы?

Морские силы самообороны Японии в ближайшей перспективе могут получить первый с момента окончания Второй мировой войны авианосец: вертолетонесущий корабль «Идзумо» в 2019 году начнут переоборудовать под истребители короткого взлета и вертикальной посадки F-35B. О приобретении до ста самолетов этого типа недавно сообщили японские СМИ.

Вертолетонесущие эсминцы

Морские силы самообороны Японии (так называется структура, которую дальше для краткости мы будем именовать японским флотом) сегодня по своему потенциалу уже превосходят большинство флотов Европы. По числу находящихся в составе флота крупных боевых кораблей (водоизмещением более 5000 тонн) Япония сегодня уступает только США и КНР, располагая четырьмя вертолетоносцами (вертолетонесущими эсминцами по японской классификации), тремя большими десантными кораблями и 28 эсминцами различных типов, без учета меньших по размерам кораблей.

Вместе с тем ударный потенциал этой группировки до настоящего времени был не слишком велик: в основном японский флот готовился к выполнению вспомогательных задач в рамках операций ВМС США, имея ограниченные противокорабельные возможности и фактически не имея возможностей поражения береговых целей. Эта ситуация в обозримом будущем может измениться.

Начиная с 2011 года в Японии построены четыре корабля, официально классифицированных как «вертолетонесущие эсминцы»: два корабля типа «Хюга» полным водоизмещением 19 тыс. тонн и два — типа «Идзумо», полным водоизмещением 27 тыс. тонн. Фактически и те, и другие представляют собой быстроходные противолодочные корабли, использующиеся в качестве лидеров эскортных групп, предназначенных для усиления противолодочной обороны американских авианосных соединений при действии в западной части Тихого океана.

авианосцы Японский вертолетонесущий эсминец «Идзумо» Фото: commons.wikimedia.org/Japan Maritime Self-Defense Force/Kaijō Jieitai

Авианосные возможности этих кораблей не слишком велики, как и у других кораблей подобного водоизмещения. Так, состав авиагруппы мирного времени на вертолетоносцах типа «Хюга» включает четыре вертолета — три американских SH-60 и один более крупный MCH-101 — модернизированный под задачи ПЛО вариант европейского AW101. Максимальная численность авиагруппы оценивается в 18 вертолетов. Корабли типа «Идзумо» по штату мирного времени несут до девяти вертолетов, в том числе семь противолодочных и два поисково-спасательных, а максимальная численность авиагруппы составляет 28 вертолетов.

Собственно, «Идзумо» станет первым японским кораблем послевоенной постройки, который должен получить помимо вертолетов боевые самолеты. Предполагается, что он сможет нести до 12 истребителей F-35B, число вертолетов в этом случае сократится до четырех–шести машин — размещение и обслуживание истребителей потребует большего внутреннего объема, что сократит общую численность группы.

Корабль должен встать на переоборудование в 2019 году, предполагается, что уже в 2020-м он вернется в строй. Объем переделок, судя по сроку, не будет слишком большим — скорее всего, речь пойдет об усилении самолетоподъемника, теплозащите полетной палубы и собственно оборудовании для управления полетами и обслуживания F-35B.

Большие планы

Очевидно, что с таким достаточно ограниченным объемом предполагаемых работ «Идзумо» станет скорее первой ласточкой, и 100 самолетов F-35, включая несколько десятков F-35B, которые Япония приобретет в дополнение к 42-м уже заказанным F-35A обычного взлета и посадки, предназначены не только для этого корабля, особенно с учетом возможного дальнейшего увеличения объема закупок.

Это количество избыточно, даже если предполагать переоборудование в авианосцы всех четырех имеющихся вертолетоносных эсминцев: суммарная численность необходимых для них F-35B не превысит 40 единиц с учетом того, что корабли типа «Хюга» не смогут нести больше 4–6 самолетов этого типа.

Можно предположить, что F-35B также может использоваться на островных аэродромах, например, там, где не хватит места для размещения полос под машины обычного взлета и посадки, а воздушное прикрытие необходимо для противостояния Китаю — скажем, в районе спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао). Однако ряд специалистов полагает, что с наибольшей вероятностью стоит ждать строительства новых авианесущих кораблей для японского флота.

авианосцы Японский реактивный истребитель F-35 Фото: TASS/AP/Eugene Hoshiko

Какими они могут быть? Возможно, отчасти ответ на этот вопрос дают британские авианосцы типа «Куин Элизабет», способные нести до 24 истребителей F-35B и и 14 вертолетов одновременно. Следует иметь в виду, что для в 70 тыс. тонн водоизмещением эта численность авиагруппы явно недостаточна — что вызвано избыточной площадью командных кубриков. Предполагается, что «Куин Элизабет» сможет нести до батальона морской пехоты, соединяя таким образом роль авианосца и десантного корабля.

Японская судостроительная промышленность теоретически позволяет строительство кораблей любых размеров — при желании до 100 тыс. тонн и более, вопрос заключается только в осмысленности и финансировании подобного проекта. Оставаясь в рамках реальности, можно предположить, что, скорее всего, перспективный авианосец японского флота уложится в рамки водоизмещения 40–50 тыс. тонн, при этом по численности авиагруппы он не будет уступать британскому проекту в силу меньшей ориентированности на десантные задачи. Два–четыре таких корабля технически могут быть построены в течение 10–15 лет, позволив японскому военно-морскому руководству создать в составе флота уже не эскортные, а ударные группы.

Кому бояться

Российский читатель, изучая новости о японском флоте, обычно сразу примеривает их на спор вокруг южных островов Курильской гряды, однако в данном случае усиление направлено всё же в другую сторону. На случай гипотетического конфликта с Россией на Дальнем Востоке Япония располагает сетью аэродромов на острове Хоккайдо, находящемся в непосредственной близости от Курил и Сахалина. На юге Японии ситуация меняется: ближайшая крупная авиабаза на острове Окинава отделена от спорного архипелага Сенкаку пространством в 400 с лишним километров, чуть меньшая дистанция отделяет острова от берегов Китая. Но у Китая уже есть авианосец, проходит испытания второй корабль, и строится третий.

В этих условиях ответ Японии становится очевиден. Полноценный тяжелый авианосец под машины с катапультным стартом и посадкой на аэрофинишер потребовал бы слишком большого объема работ и финансирования. Корабль меньших размеров, под машины укороченного взлета и вертикальной посадки, при поддержке самолетов дальнего радиолокационного обнаружения, действующих с Окинавы и главных японских островов, может быть построен куда быстрее, а главное — размножен в большем количестве.

авианосцы Вертолетоносец «Хюга» Морских сил самообороны Японии Фото: Global Look Press/imago stock&peopleФото: commons.wikimedia.org/Japan Maritime Self-Defense Force/Kaijō Jieitai

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Япония активно называет свои корабли именами, прославившимися в прежние исторические периоды. Так, их эсминцы системы «Иджис» несут названия тяжелых крейсеров японского императорского флота. Вертолетоносцы типа «Хюга» — собственно «Хюга» и его систершип «Исе» — названы в честь пары линейных кораблей, в 1943–44 году переоборудованных в линкоры-авианосцы. Имя «Идзумо» носил раньше броненосный крейсер времен русско-японской войны, а второй корабль этого типа, «Кага», назван в честь одного из линейных кораблей «программы 8+8», перестроенного впоследствии в авианосец и погибшего в бою у атолла Мидуэй.

Как будут называться их перспективные авианосцы — неизвестно, но вполне вероятным вариантом становятся «Сёкаку» и «Дзуйкаку» — «Парящий журавль» и «Счастливый журавль» — также в честь пары авианосцев, считающихся наиболее удачными кораблями этого типа в ВМС Японии времен Второй мировой.

Впрочем, ждать осталось недолго. Возможно, какую-то ясность в вопрос планов развития японского флота внесет новая госпрограмма вооружений страны, которая должна быть обнародована в ближайшие месяцы.