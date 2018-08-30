Ломая шаблоны: новый британский авианосец впервые отправился за океан

Новейший британский авианосец «Куин Элизабет» отправился в свой первый трансатлантический поход к берегам США, где корабль приступит к испытаниям главного своего оружия — истребителей укороченного взлета F-35B «Лайтнинг» II. Портал iz.ru выяснил, что представляет из себя этот совершенно английский и почти безумный корабль.

Метания Владычицы морей

Нынешняя «Куин Элизабет» не первый авианосец, который должен был бы носить это имя. Первым мог стать головной авианосец проекта CVA-01, который должен был войти в строй в 1972 году, однако после прихода к власти лейбористов и сокращения оборонных расходов корабль так и не был заложен. Это была последняя (точнее почти последняя, как мы увидим далее) попытка Королевского флота получить классический авианосец, водоизмещением 54,5 тыс. тонн, с двумя катапультами и авиагруппой в полсотни самолетов и вертолетов.

queen_1 «Куин Элизабет» Фото: Global Look Press/Rob Arnold

Вместо CVA-01 была построена серия из трех легких авианосцев типа «Инвинсибл», которые изначально и вовсе классифицировались как «крейсера с полетной палубой». Несущие авиагруппу в два десятка летательных аппаратов они не были оснащены катапультами и имели вместо этого трамплин для улучшения взлетных характеристик самолетов вертикального взлета и посадки (СВВП) «Харриер», которые на практике и в английском флоте, и в других странах взлетали практически всегда с разбегом.

Трамплин позволял увеличить взлетную массу — взять больше топлива и/или оружия. «Инвинсиблы» должны были стать ядром противолодочных операций НАТО в Северной Атлантике — охотясь за советскими подлодками.

Последние классические катапультные авианосцы Королевского флота были списаны в 1978 году, что, как считается, стало одним из доводов для аргентинской военной хунты в пользу авантюры с захватом Фолклендских островов. Впрочем в войне 1982 года «Харриеры» показали себя хорошо, чем косвенно подтвердили правильность концепции легких носителей СВВП.

Однако необходимо отметить, что если бы противник англичан был бы хоть чуть более силен, если бы это были хотя бы те же аргентинцы, но завершившие перевооружение своей палубной авиации и освоение противокорабельных ракет, то судьба экспедиционного флота была бы, скорее всего, печальной.

queen_5 Авианосец типа «Инвинсибл», «Илластриес» в начале 2000-х годов Фото: commons.wikimedia.org/netmarine.net

Авианосцы типа «Инвинсибл» ждала достаточно долгая, но в тоже время малозаметная карьера — хотя они и принимали участие в локальных войнах на Ближнем востоке и на Балканах, крайне ограниченные боевые возможности этих кораблей всегда оставляли их в тени старших американских собратьев. Однако вечно с вспомогательной ролью «Владычица морей» мириться не собиралась.

Большой легкий авианосец

В 1990-х годах на фоне общего экономического роста, претензий Европы на новую роль на мировой сцене, изменившейся ситуации на этой сцене, когда угроза конфликта западного и восточного блоков сошла, как казалось, с повестки дня Великобритания решила обзавестись новыми авианосцами, уже с классическими возможностями проекции силы.

Проработки проекта под индексом CVF, активно шли с середины 1990-х годов, в январе 2003 года победителем был объявлен проект французской «Талес групп». Как минимум отчасти решение вероятно было политическим, так как активно формировался развивающийся до сих пор англо-французский морской альянс. Были надежды на строительство наряду с двумя английскими кораблям и второго авианосца для Франции, в компанию к проблемному «Шарлю де Голлю». К тому времени уже определились с ядром авиагруппы — многолетнее участие в американских программах по замене «Харриера» привело к закономерному решению закупать для нужд Королевских ВВС и флота модификацию F-35 с укороченным взлетом, F-35B.

queen_8 Штурмовик Макдоннел Дуглас AV-8B «Харриер» II, представитель семейства «Харриер» Фото: Global Look Press/Ringo Chiu

Успешная эксплуатация «Харриеров» привела к появлению в конце XX века практически подкласса авианесущих кораблей, условных «Харриероносцев», к которым можно отнести как легкие авианосцы испанского, итальянского или тайского флотов, так и универсальные десантные корабли, включая наиболее мощные: американские «Уосп»/«Америка» (при этом собственно «Америка» и ее систершип «Триполи» и вовсе построены как эрзац-авианосцы, не имея док-камеры для десантных барж и катеров). Однако ранее никто не доходил до того, чтобы строить «суперавианосец», по водоизмещению не так сильно уступающий пресловутым «Нимицам» (70 тыс. тонн против чуть более 100 тыс. тонн), предназначенный для СВВП. Максимальная вместимость — до 50 самолетов и вертолетов.

queen_3 Первое поколение «Харриер» Фото: Global Look Press/Keystone Pictures USA

Корабль таких размеров неизбежно становится ядром флота. И от него ожидаются радикально иные возможности, чем от легкого авианосца, чего в данном случае не наблюдается. И дело тут не в количестве самолетов: нет катапульт — нет самолетов дальнего радиолокационного обнаружения, а значит, возможности по обеспечению ПВО группировки резко падают. Вертолеты в этом качестве могут быть лишь эрзацем — длительность их патрулирования намного меньше.

Отказываться придется и от других «вкусностей» — так перспективный американский беспилотный заправщик MQ-25 так же будет катапультного старта, и на «Куин Элизабет» использоваться не сможет. К счастью, хотя бы сам F-35B не слишком отличается по возможностям от сухопутного и катапультного собратьев.

Queen_4 Авианосцы «Нимиц» с максимальным водоизмещением до 106 тыс. тонн являются самыми большими военными кораблями в мире Фото: Global Look Press/Sean M. Castellano

Надо отметить, что британцы рассматривали вариант построить катапультный авианосец. Более того — этот вариант, в том числе вместе с разработкой палубного «Еврофайтера», активно рассматривался на раннем этапе проектирования, и даже в ходе строительства.

После смены правительства, в выпущенном в 2010 году очередном обзоре оборонной политики было объявлено о планах оставить в боевом составе только второй корабль серии — «Принс оф Уэлс», который предполагалось построить по измененному проекту с катапультами и под истребители F-35C. «Куин Элизабет» в этом случае предлагали либо поставить на консервацию, либо продать (в том числе и на лом). Казалось бы более логичным вариантом было начать разделывать ее прямо на стапеле, но тут будущее Королевского флота спасли… юристы.

Дело в том, что контракт на постройку авианосцев включал штрафные санкции за односторонний разрыв, что достроить корабль и распилить его после было дешевле. Потратив на рассмотрение этого варианта полтора года и $157 млн британское правительство отказалось от сомнительной затеи и вернулось к первоначальным планам.

Чем же руководствуются англичане в выборе столь странной схемы для «суперавианосца»? Есть у СВВП-авианосцев и плюсы: в первую очередь — если нет катапульты и аэрофинишеров, то их не надо обслуживать и они не могут сломаться. Если вспомнить, что в ходе сирийского похода проблемы с аэрофинишером стоили «Адмиралу Кузнецову» двух потерянных самолетов, довод начинает казаться не лишенным смысла.

queen_6 Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» Фото:TASS/AP/STR

Впрочем, нельзя исключать и того, что англичане вспомнили, что они всегда были «законодателями мод» авианосцестроения, и решили построить настолько необычный корабль, насколько это было возможно.

Краткий перечень революционных новшеств:

две надстройки, носовая для управления кораблем и кормовая для управления полетами.

дизельгазотурбинная силовая установка с полным электродвижением, потенциально сочетающая экономичность дизеля и высокую скорость «броска» на турбинах. Крупнейший современный неатомный боевой корабль.

корабль должен при необходимости использоваться и как десантный вертолетоносец, для чего предусмотрены казармы на 250 морских пехотинцев и возможность базирования десантных вертолетов, включая «Чинуки».

Еще одним преимуществом нового корабля (по крайней мере с точки зрения офицерского состава) должен стать недавно открытый корабельный паб, с эксклюзивными сортами пива.

Расточительность того, что огромный «суперавианосец» всерьез подают как аналог небольшого десантного вертолетоносца, поражает. Другие идеи можно будет оценить только по итогам эксплуатации.

Вступая в строй

Тем временем дошло помаленьку до этой самой эксплуатации — этап проектирования, выделения финансирования и строительства, на котором «тонет» большинство современных кораблей, более-менее успешно пройден.

Первый корабль, «Куин Элизабет», был заложен 7 июля 2009 года, спущен на воду 14 июля 2014 года, вышел на первые испытания 26 июня 2017 года. За прошедший год завершены ходовые испытания и летные испытания вертолетов. Сейчас «Куин Элизабет» пересекает Атлантику на пути в Норфолк, куда она должна прибыть в начале сентября. На носу важнейший экзамен — летные испытания F-35B. Первые полеты ожидаются на третьей неделе сентября. Необходимость похода в США для испытаний самолетов, несмотря на то, что первые английские F-35B уже прибыли в Великобританию, обуславливается тем, что в Штатах базируются оснащенные дополнительным оборудованием прототипы истребителей, которые использовались для корабельных испытаний и ВМС США, и имеется специальное корабельное оборудование, которое и будет установлено в Норфолке.

queen_7 «Куин Элизабет» в порту Фото: Global Look Press/Rob Arnold

После двух фаз летных испытаний ожидается визит в Нью-Йорк, возможно на Карибы. Если «повезет» с погодой, корабль может принять участие в гуманитарных операциях — по крайней мере припасы на случай необходимости помощи пострадавшим от ураганов погружены заранее. Подобный интерес не должен показаться странным, так как на Западе десантные и авианесущие корабли давно рассматриваются как важный инструмент мягкой силы и помощи в ликвидации последствий ЧС. В тех ситуациях, когда МЧС России посылает транспортные самолеты — ВМС США или Италии отправляет универсальный десантный корабль.

Второй корабль, «Принс оф Уэлс», был заложен 26 мая 2011 года, спущен на воду 21 декабря 2017 года. Ожидается, что в следующем году, когда «Королева Елизавета» встанет после интенсивных испытаний на ремонт и модернизацию, испытания F-35B продолжатся на втором авианосце.

Начальной оперативной готовности «Королева Елизавета» должна достичь в конце 2020 года, полной в ударном качестве оба корабля достигнут в 2023 году. Тогда же у англичан будет достаточно F-35B хотя бы на один авианосец (две строевые эскадрильи по 12 машин). Это, впрочем, не проблема — из двух кораблей один так или иначе постоянно будет на ремонте, испытаниях или в процессе подготовки.

queen_9 «Куин Элизабет» Фото: Global Look Press/Rob Arnold

Не будет большим преувеличением сказать, что «Королева Елизавета» стала самым необычным авианосцем, как минимум с тех пор, как 33 года назад в еще советском Николаеве спустили на воду «Адмирала Кузнецова». И в этом ее главная ценность для общемировой флотской науки, в отличие от почти «законсервировавшихся» в одном облике практически с начала 1960-х годов американцев.

И России, находящейся в своем традиционном состоянии «планируем строить авианосец», наблюдать за английской «королевской семьей» стоит с особым вниманием.