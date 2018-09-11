В США назвали худшие в мире авианосцы

Рейтинг худших авианосцев и вертолетоносцев в мире составили американские специалисты издания Business Insider.

На первом месте оказался китайский авианосец Liaoning. Он создан на основе советского корабля «Варяг». На втором месте также аналог «Варяга» — российский авианосец «Адмирал Кузнецов». Эксперты считают, что у данных кораблей проблемы с силовыми установками, пишет «Федеральное агентство новостей».

На третьем месте рейтинга разместился таиландский Chakri Naruebet, который уже долгое время простаивает в порту и фактически не использовался. А вот на четвертую строку списка специалисты поставили американский универсальный десантный корабль типа Wasp. Его построили для размещения истребителей F-35B Lightning II, однако до сих пор практически не использовали.

Австралийские вертолетоносцы типа Canberra аналитики разместили на пятом и шестом местах, а вот на седьмом снова оказался авианосец США. Gerald Ford является самым дорогим в мире авианосцем, однако после введения в эксплуатацию в 2017 году он уже несколько раз отправлялся на ремонт.