Прямой эфир

В США назвали худшие в мире авианосцы

0
Фото: Global Look Press/Zeng Tao
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рейтинг худших авианосцев и вертолетоносцев в мире составили американские специалисты издания Business Insider.

На первом месте оказался китайский авианосец Liaoning. Он создан на основе советского корабля «Варяг». На втором месте также аналог «Варяга» — российский авианосец «Адмирал Кузнецов». Эксперты считают, что у данных кораблей проблемы с силовыми установками, пишет «Федеральное агентство новостей».

На третьем месте рейтинга разместился таиландский Chakri Naruebet, который уже долгое время простаивает в порту и фактически не использовался. А вот на четвертую строку списка специалисты поставили американский универсальный десантный корабль типа Wasp. Его построили для размещения истребителей F-35B Lightning II, однако до сих пор практически не использовали.

Австралийские вертолетоносцы типа Canberra аналитики разместили на пятом и шестом местах, а вот на седьмом снова оказался авианосец США. Gerald Ford является самым дорогим в мире авианосцем, однако после введения в эксплуатацию в 2017 году он уже несколько раз отправлялся на ремонт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Армия КНР успешно испытала второй китайский авианосец
Эксперт рассказал о последствиях для ВМС США возможной войны с Россией

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017