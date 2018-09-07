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Эксперт рассказал о последствиях для ВМС США возможной войны с Россией

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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В случае войны с Россией американский флот будет уничтожен «нетрадиционными» способами, пишет военный эксперт Алексей Леонков в статье для журнала «Звезда».

Материал Леонкова стал ответом на публикацию The National Interest, в которой рассказывается о преимуществах ВМС США и вероятной победе в противостоянии с противником.

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Российский эксперт отметил, что издание явно недооценивает обороноспособность РФ, и, в случае вооруженного конфликта, Москва применит не «традиционные» методы сражения на море, а предотвратит наступление противника еще на дальних подступах, применив новейшие противокорабельные комплексы.

Леонков напомнил, что российские ракетные комплексы «Калибр» уже показали свою высокую эффективность в Сирии. При этом у РФ есть и противолодочные варианты «Калибра» морского и воздушного базирования.

«Авиация ВМФ и ВКС оснащается новыми крылатыми ракетами Х-35Э и Х-32. А появление на боевом дежурстве новейшей противокорабельной ракеты «Кинжал» повысило эффективность взаимодействия авиации и флота в борьбе с корабельными ударными группами», –– приводит «РИА Новости» выдержку из статьи.

Кроме того, эксперт отметил разработку гиперзвуковой ракеты «Циркон» и добавил, что хвастовство американцев большим количеством авианосцев уже не актуально.

«Успокойтесь, господа. Таких, как у вас, авианосцев у нас не будет, ибо строить корабли в стиле ретро Россия не собирается», –– пишет автор.

Леонков добавил, что Россия «не строит иллюзий «по поводу морских баталий и «не играет в виртуальные морские бои», а основывается на практике.

6 сентября Главнокомандующий ВМФ России рассказал о ходе учений в Средиземном море. Он отметил, что подразделения Минобороны отрабатывают новые способы взаимодействия сил в море.

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