МИД оценил ситуацию вокруг мирного договора с Японией

Министерство иностранных дел России считает, что для решения проблемы мирного договора с Японией необходимо признать итоги Второй мировой войны. Об этом говорится в официальном комментарии, опубликованном на сайте ведомства в пятницу, 11 января.

Отмечается, что Японии следует полностью согласиться с итогами войны, в том числе в вопросе суверенитета России над южными Курильскими островами.

«Необходимо вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень подлинного доверия и партнерства, укрепить взаимопонимание между народами России и Японии», — говорится в сообщении МИДа.

Россия и Япония по итогам Второй мировой войны не подписали мирного договора. Препятствием для этого стал вопрос о принадлежности островов Итуруп, Кунашир и островов Малой Курильской гряды, которые по окончании войны были включены в состав Советского Союза. Москва считает, что оснований для территориальных претензий со стороны Токио нет.

В середине ноября 2018 года состоялась встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синздо Абэ, в ходе которой политики согласились вернуться к обсуждению вопроса о мирном договоре на основе положений декларации 1956 года, согласно которой Москва готова в качестве жеста доброй воли после заключения договора передать Японии остров Шикотан и ряд мелких необитаемых территорий Малой Курильской гряды.

9 января 2019 года посла Японии Тоёхису Кодзуки пригласили в МИД России в связи с высказываниями японского руководства о мирном договоре с Россией, в том числе о необходимости «добиться понимания» жителей Южных Курил по вопросу о переходе территориальной принадлежности островов к Японии. В ведомстве дипломату объяснили, что подобные заявления искажают суть соглашений, достигнутых лидерами двух стран, а также дезориентируют общественность относительно содержания переговоров.

Уже на следующий день на рассмотрение Госдумы был внесен законопроект «О территориальных претензиях к РФ со стороны Японии», в котором автор ссылается на принадлежность Курил России на основании Каирской декларации от 1 декабря 1943 года, Потсдамской декларации от 26 июля 1945 года, мирного договора с Японией от 8 сентября 1951 года. В них прописано, что Токио отказывается «от всех прав, правооснований и претензий» на острова. Новый документ запрещает передачу Японии Курильских островов.