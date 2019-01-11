Эксперт прокомментировал идею законопроекта о запрете передачи Курил Японии

Акт о капитуляции Японии в ходе Второй мировой войны намного важнее для аргументации того факта, что Южные Курилы принадлежат России, нежели три документа, на которые сослался депутат от ЛДПР Сергей Иванов, который ранее внес на рассмотрение Госдумы законопроект по запрету передачи Токио Курильских островов. Такое мнение в беседе с «Известиями» 11 января высказал эксперт-востоковед из Института Дальнего Востока Евгений Ким.

«Наиболее важным документом, подводящим итоги Второй мировой войны, является Акт о полной и безоговорочной капитуляции Японии от 2 сентября 1945 года. По нему Япония потеряла свою международную правосубъектность. Это главнее, чем все перечисленные документы, которые Япония даже не подписывала», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, он напомнил, что в принятой в 1947 году конституции Японии не было указания, как территория страны может измениться.

«Соответственно, Япония признавала своей территорией только ту часть территорий, которые входили в ее юрисдикцию на момент принятия и вступления в силу конституции. А к тому времени в состав Японии уже не входили Сахалин, полностью Курильские острова, вся Корея и острова вокруг Корейского полуострова, в частности, Чечжудо, Токдо и другие, а также острова в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, которые были изъяты Приказом Главнокомандующего союзных войск», — резюмировал Ким.

Накануне, 10 января, на рассмотрение Госдумы был внесен законопроект «О территориальных претензиях к РФ со стороны Японии», в котором автор ссылается на принадлежность Курил России на основании Каирской декларации от 1 декабря 1943 года, Потсдамской декларации от 26 июля 1945 года, мирного договора с Японией от 8 сентября 1951 года. В них прописано, что Токио отказывается «от всех прав, правооснований и претензий» на острова. Новый документ запрещает передачу Японии Курильских островов.

За день до этого посла Японии Тоёхису Кодзуки пригласили в МИД России в связи с высказываниями японского руководства о мирном договоре с Россией, в том числе о необходимости «добиться понимания» жителей Южных Курил по вопросу о «переходе территориальной принадлежности островов к Японии. В ведомстве дипломату объяснили, что подобные заявления искажают суть соглашений, достигнутых лидерами двух стран, а также дезориентируют общественность относительно содержания переговоров.

В середине ноября 2018 года состоялась встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синздо Абэ, в ходе которой политики согласились вернуться к обсуждению вопроса о мирном договоре на основе положений декларации 1956 года, согласно которой Москва готова в качестве жеста доброй воли после заключения договора передать Японии остров Шикотан и ряд мелких необитаемых территорий Малой Курильской гряды.

Россия и Япония по итогам Второй мировой войны не подписали мирный договор. Препятствием для этого стал вопрос о принадлежности островов Итуруп, Кунашир и Малой Курильской гряды, которые по окончании войны были включены в состав Советского Союза. Москва считает, что оснований для территориальных претензий со стороны Токио нет.