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В МИДе назвали неясной роль США в двустороннем диалоге России и Японии

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Ожидания Токио поддержки со стороны США в двустороннем диалоге России и Японии по вопросу мирного договора неясны. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в воскресенье, 13 января, в эфире телеканала «Россия-1».

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«Япония ждет поддержки США, чуть ли не участия во всем диалоге по проблеме мирного договора с Россией. А причем здесь США? Есть двусторонний диалог, который развивается на многих уровнях — причем, когда речь идет о двустороннем диалоге, всё как-то всегда складывается, причем здесь США и их роль — непонятно», — цитирует ее ТАСС.

О том, что Япония рассчитывает на поддержку США в переговорах с РФ о мирном договоре, 8 января во время визита в США заявил советник премьер-министра Японии Синдзо Абэ Кацуюки Каваи.

В середине ноября 2018 года состоялась встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синздо Абэ. Лидеры согласились вернуться к обсуждению вопроса о до сих пор не подписанном между странами мирном договоре на основе положений декларации 1956 года, согласно которой Москва готова в качестве жеста доброй воли после заключения договора передать Японии остров Шикотан и ряд мелких необитаемых территорий Малой Курильской гряды.

11 января в МИД РФ заявили, что Японии для успешного подписания с Москвой мирного соглашения следует полностью согласиться с итогами войны, в том числе в вопросе суверенитета России над южными Курильскими островами.

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