Лавров рассказал о разногласиях России и Японии по мирному договору

У Москвы и Токио сохраняются существенные разногласия по теме мирного договора. Об этом в понедельник, 14 января, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с японским коллегой Таро Коно.

«Позиции изначально были диаметрально противоположными. Мы об этом не раз говорили. Но политическая воля наших лидеров полностью нормализовать отношения между Россией и Японией побуждает нас этот диалог активизировать», — цитирует Лаврова агентство «РИА Новости».

По словам министра, обе стороны выразили готовность работать на основе декларации 1956 года, «что означает прежде всего непреложность самого первого шага — признание Японией итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет России над всеми островам южнокурильской гряды».

Российская сторона обратила внимание японских коллег на то, что суверенитет над Курильскими островами не обсуждается, однако без его признания со стороны Токио рассчитывать на прогресс в переговорах очень трудно. В связи с этим, отметил Лавров, требуется активизация диалога между двумя странами.

Также глава МИДа подчеркнул, что Москва и Токио понимают необходимость кардинального улучшения отношений, которые, по его мнению, находятся на подъеме.

Говоря о договоренности президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ о совместной хозяйственной деятельности на Курилах, Лавров отметил, что они выполняются в очень скромных объемах. При этом стороны договорились разработать амбициозные проекты совместной деятельности.

Россия и Япония по итогам Второй мировой войны до сих пор не подписали мирный договор из-за спора о принадлежности островов Кунашир, Итуруп и ряда территорий Малой Курильской гряды, которые перешли СССР по окончании войны. Япония продолжает их считать своими «северными территориями», в то время как Москва полагает, что оснований для территориальных претензий со стороны Токио нет.

По итогам встречи Путина и Абэ в Сингапуре в ноябре 2018 года была достигнута договоренность о продвижении переговоров по мирному соглашению на основе советско-японской декларации 1956 года.

Согласно документу, после заключения договора Москва в качестве жеста доброй воли готова передать Японии Шикотан и ряд мелких необитаемых территорий Малой Курильской гряды.