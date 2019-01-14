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Лавров рассказал о разногласиях России и Японии по мирному договору

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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У Москвы и Токио сохраняются существенные разногласия по теме мирного договора. Об этом в понедельник, 14 января, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с японским коллегой Таро Коно.

«Позиции изначально были диаметрально противоположными. Мы об этом не раз говорили. Но политическая воля наших лидеров полностью нормализовать отношения между Россией и Японией побуждает нас этот диалог активизировать», — цитирует Лаврова агентство «РИА Новости».

По словам министра, обе стороны выразили готовность работать на основе декларации 1956 года, «что означает прежде всего непреложность самого первого шага — признание Японией итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет России над всеми островам южнокурильской гряды».

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Российская сторона обратила внимание японских коллег на то, что суверенитет над Курильскими островами не обсуждается, однако без его признания со стороны Токио рассчитывать на прогресс в переговорах очень трудно. В связи с этим, отметил Лавров, требуется активизация диалога между двумя странами.

Также глава МИДа подчеркнул, что Москва и Токио понимают необходимость кардинального улучшения отношений, которые, по его мнению, находятся на подъеме.

Говоря о договоренности президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ о совместной хозяйственной деятельности на Курилах, Лавров отметил, что они выполняются в очень скромных объемах. При этом стороны договорились разработать амбициозные проекты совместной деятельности.

Россия и Япония по итогам Второй мировой войны до сих пор не подписали мирный договор из-за спора о принадлежности островов Кунашир, Итуруп и ряда территорий Малой Курильской гряды, которые перешли СССР по окончании войны. Япония продолжает их считать своими «северными территориями», в то время как Москва полагает, что оснований для территориальных претензий со стороны Токио нет.

По итогам встречи Путина и Абэ в Сингапуре в ноябре 2018 года была достигнута договоренность о продвижении переговоров по мирному соглашению на основе советско-японской декларации 1956 года. 

Согласно документу, после заключения договора Москва в качестве жеста доброй воли  готова передать Японии Шикотан и ряд мелких необитаемых территорий Малой Курильской гряды.

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