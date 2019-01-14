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Глава МИД Японии анонсировал визит Путина в страну в июне

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Токио ожидает, что президент России Владимир Путин посетит Японию в июне. Об этом заявил в понедельник, 14 января, министр иностранных дел Японии Таро Коно на переговорах со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

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«В июне предполагается визит в Японию президента Путина для участия в церемонии закрытия японо-российского перекрестного года, которая пройдет с участием обоих лидеров», — приводит его слова ТАСС.

Предыдущий визит президента России в Японию состоялся в декабре 2016 года. Тогда Москва и Токио приняли решение о начале совместной хозяйственной деятельности на Курилах.

В середине ноября 2018 года Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели встречу в Сингапуре, результатом которой стало достижение договоренности о продвижении переговоров по мирному соглашению на основе советско-японской декларации 1956 года.

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