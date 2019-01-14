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Лаврова возмутили слова советника Абэ о заинтересованности США в мирном договоре

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал возмутительным высказывание советника премьер-министра Японии о заинтересованности США в подписании мирного договора между Москвой и Токио с целью «сдерживания Китая». Об этом он заявил по итогам переговоров с японским коллегой Таро Коно в российской столице в понедельник, 14 января.

«Что касается высказываний помощника или советника председателя Либерально-демократической партии, каковым является премьер-министр Японии Синдзо Абэ, о том, что США должны быть заинтересованы в заключении договора между РФ и Японией, чтобы, как он выразился, укреплять блок по сдерживанию Китая, — это возмутительное высказывание, и мы об этом сегодня со всей откровенностью сказали», — цитирует Лавров «Интерфакс»

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По его словам, «японские коллеги обратили внимание на то, что этот джентльмен не является представителем исполнительной власти», а лишь помощник председателя Либерально-демократической партии.

Дипломат также рассказал, что на сегодняшний день взгляды государств на данный вопрос имеют расхождения.

«Позиции по мирному договору (изложенные в ходе встречи. — Ред.) были диаметрально противоположными, но мы активизируем диалог (по данному вопросу. — Ред.)», — цитирует Лаврова «Интерфакс».

По словам главы российского МИДа, вопрос суверенитета над Курильскими островами не обсуждается, так как это территория РФ. Министр отметил, что обозначение их в японских документа в качестве северных территорий «неприемлемо для «России».

Лавров добавил, что первым шагом для заключения мирного договора с Японией должно быть признание этой страной итогов Второй мировой войны и юрисдикции РФ над четырьмя южнокурильскими островами.

9 января посла Японии Тоёхису Кодзуки пригласили в МИД России в связи с высказываниями японского руководства о мирном договоре с Россией, в том числе о необходимости «добиться понимания» жителей Южных Курил по вопросу о переходе территориальной принадлежности островов к Японии. В ведомстве дипломату объяснили, что подобные заявления искажают суть соглашений, достигнутых лидерами двух стран, а также дезориентируют общественность относительно содержания переговоров.

В середине ноября 2018 года президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели встречу в Сингапуре, результатом которой стало достижение договоренности о продвижении переговоров по мирному соглашению на основе советско-японской декларации 1956 года, согласно которой Москва готова в качестве жеста доброй воли после заключения договора передать Японии остров Шикотан и ряд мелких необитаемых территорий Малой Курильской гряды.

Россия и Япония по итогам Второй мировой войны не подписали мирного договора. Препятствием для этого стал вопрос о принадлежности островов Итуруп, Кунашир и островов Малой Курильской гряды, которые по окончании войны были включены в состав Советского Союза. Москва считает, что оснований для территориальных претензий со стороны Токио нет.

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