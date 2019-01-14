Трамп отверг обвинения в работе на Кремль

Президент США Дональд Трамп заявил, что его политика в нефтяной сфере противоречит интересам России и он не работает на Кремль. Об этом глава американского государства написал в своем Twitter 14 января.

По его словам, цены на бензин в Соединенных Штатах падают, потому что он провел дерегулирование энергетики, и в настоящий момент нефти добывается намного больше, чем когда-либо прежде.

«Но это плохая новость для России. Зачем президент Трамп так поступил? Думали, он работает на Кремль?» — написал американский лидер.

13 января газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что переговоры с Путиным президент США проводил без своих помощников и изымал записи разговоров у переводчиков, в результате чего якобы даже в засекреченных файлах нет детальных данных о разговорах двух лидеров.

По данным издания, в частности, речь идет о встрече Трампа с Путиным в 2017 году в Гамбурге, после которой американский лидер забрал записи своего переводчика и потребовал от него не обсуждать вопросы переговоров с американской администрацией.

Хозяин Белого дома отверг все обвинения в попытках скрыть какие-либо подробности относительно его встреч. По его словам, у него с Путиным были самые обыкновенные переговоры.

«Сидишь с президентом из другой страны. Я делаю это со всеми странами. У нас был отличный разговор», — заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News.

12 января он объявил, что в настоящее время придерживается жесткой позиции в диалоге с Россией, но рассчитывает улучшить отношения двух стран в будущем.