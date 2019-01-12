Трамп выразил желание восстановить отношения с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время придерживается жесткой позиции в диалоге с Россией, однако рассчитывает, что отношения двух стран улучшатся в будущем. Об этом американский лидер написал 12 января в своем официальном аккаунте в Twitter.

«Я занимаю гораздо более жесткую позицию по отношению к России, чем Обама, Буш или Клинтон. Возможно, более жесткую, чем любой другой президент. В то же самое время, как я часто говорил, поладить с Россией — это хорошо, а не плохо. Я всецело надеюсь на то, что однажды у нас вновь будут хорошие отношения с Россией», — написал он.

Отношения между РФ и странами Запада заметно ухудшились после государственного переворота на Украине в 2014 году. США и их европейские союзники не признали референдум в Крыму, на котором большая часть жителей полуострова проголосовали за вхождение в состав РФ.

25 ноября 2018 года военные корабли Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вторглись в российские территориальные воды, проигнорировав призыв погранслужбы ФСБ остановиться. В результате они были задержаны силой и доставлены в Керчь. Украинские моряки арестованы решением суда за нарушение госграницы. 1 декабря министр финансов Антон Силуанов заявил, что этот инцидент негативно отразился на отношениях России и США.

С 30 ноября по 1 декабря в Аргентине проходил саммит G20, на котором должна была состояться беседа Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Однако Трамп принял решение отменить переговоры из-за инцидента в Керченском проливе.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году после госпереворота на Украине и проведения референдума, на котором 96,77% жителей региона высказались за присоединение к России. Москва не раз подчеркивала, что процедура полностью соответствовала нормам международного права. Киев до сих пор считает полуостров своей территорией и отказывается признавать итоги голосования.