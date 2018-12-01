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Силуанов заявил об осложнении отношений России и США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Инцидент в Керченском проливе негативно отразился на отношениях России и США, однако обе страны согласны с необходимостью объективного анализа этих событий. Об этом в субботу, 1 декабря, заявил журналистам первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

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«Все высказываются о том, чтобы эти события были полностью расследованы и объективная ситуация по ним была в поле зрения наших лидеров», — сказал Силуанов на полях саммита G20.

По его словам, этой теме во многом были посвящены переговоры российского президента Владимира Путина с другими лидерами. Силуанов добавил, что страны, которые считали это событие шагом к охлаждению отношений, далеко не всегда объективно оценивали произошедшее.

Встреча Путина и его американского коллеги Дональда Трампа была запланирована на период саммита «двадцатки», который проходит с 30 ноября по 1 декабря в Аргентине. Однако Трамп принял решение отменить переговоры из-за инцидента в Керченском проливе. В освободившееся время президент РФ провел встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

25 ноября военные корабли Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вторглись в российские территориальные воды, проигнорировав призыв погранслужбы ФСБ остановиться. В результате они были задержаны силой и доставлены в Керчь. Украинские моряки арестованы решением суда за нарушение госграницы.

Москва назвала инцидент провокацией Киева, целью которой является скандал и повышение рейтингов Петра Порошенко в преддверии президентских выборов на Украине.

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