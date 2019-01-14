Политолог назвал реальной угрозу Трампа разорить Турцию

Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев в беседе с «Известиями» назвал вполне реальной угрозу Трампа разорить Турцию в случае нападения Анкары на сирийских курдов.

Накануне, 13 января, президент США Дональд Трамп через Twitter пригрозил Турции разорением, если после ухода американских войск из Сирии Анкара в ходе своих операций будет атаковать сирийских курдов.

«Подобного рода операции [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган готовит. Во что она выльется, сказать пока сложно, но угрозу Трампа следует считать вполне реальной», — сказал Васильев.

По его мнению, турецкий лидер рассчитывает воспользоваться уходом американцев из региона, потому что его очень беспокоит вопрос турецкого единства или создания цельной Турции.

Эрдоган стремится не допустить сепаратистских проявлений, подчеркнул политолог.

Эксперт добавил, что угроза Трампа базируется на тех докладах, которые представляют американская разведка, пока еще находящиеся силы в Сирии и другие источники информации.

При этом Васильев полагает, что полностью американцы Сирию не покинут, несмотря на то что формально приказы подписаны.

«Я думаю, что американцы свои войска выведут именно как регулярные части и заменят их частными военными армиями с группами спецназа <...> На сегодняшний день перед вооруженными силами нет цели реально для решения войсковых операций после разгрома ИГИЛ (ИГ, террористичекая организация, запрещена в России. — «Известия»)», — добавил политолог.

12 января сообщалось, что турецкие власти продолжают передислокацию бронетехники в воинские части, расквартированные на границе с Сирийской Арабской Республикой. С 20 января 2018 года Турция проводит операцию «Оливковая ветвь» в Сирии, которая направлена против формирований курдов.

Как писала газета The Wall Street Journal 5 января, Турция готова взять на себя главную ответственность в борьбе с ИГ в Сирии после решения США вывести свой контингент. На фоне этого Анкара попросила Вашингтон предоставить военную поддержку.

Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии в декабре 2018 года, заявив о разгроме сил террористической группировки.

В начале 2019 года он согласился продлить срок вывода американских войск до четырех месяцев, а позднее заявил, что никогда не был сторонником поспешного вывода войск США из Сирии.

7 января сообщалось, что сроки ухода американских войск из Сирии зависят от ликвидации оставшихся на территории страны боевиков ИГ и обеспечения безопасности сил самообороны курдов. Такое заявление сделал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Курды — этническая группа на Ближнем Востоке, живущая в основном в восточной части Турции (Северный Курдистан), западном Иране (Восточный Курдистан), северном Ираке (Южный Курдистан) и северной Сирии (Западный Курдистан).

По разным данным, численность курдов колеблется от 20 млн до 40 млн человек во всем мире. В Турции их проживает около 15 млн, в Ираке — 7 млн, в Иране — 3,5 млн, в Сирии — 1,8 млн. Этнический Курдистан на протяжении длительного исторического периода находится в состоянии нестабильности из-за отсутствия отдельного государства, за создание которого ведется борьба.