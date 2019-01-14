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Трамп объявил о начале вывода войск из Сирии и пригрозил Турции

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Фото: TASS/DPA/Chris Kleponis
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Президент США Дональд Трамп пригрозил Турции разорением, если после ухода американских войск из Сирии Анкара в ходе своих операций будет атаковать сирийских курдов. Об этом он написал в понедельник, 14 января по Москве, в Twitter.

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Американский лидер отметил, что предстоящий вывод войск США из Сирии «давно назрел», при этом он четко обозначил, что произойдет с Турцией, если она продолжит нападать на сирийских курдов, которые являются американскими союзниками в регионе.

«Мы опустошим Турцию экономически в том случае, если они атакуют курдов», — заявил хозяин Белого дома.

Трамп также посетовал на то, что Россия, Иран и Сирия стали крупнейшими бенефициарами долгосрочной политики США по уничтожению ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) в Сирии.

«Мы также выигрываем, но пришло время вернуть наши войска домой. Остановим бесконечные войны!» — резюмировал президент.

12 января сообщалось, что турецкие власти продолжают передислокацию бронетехники в воинские части, расквартированные на границе с Сирийской Арабской Республикой. С 20 января 2018 года Турция проводит операцию «Оливковая ветвь» в Сирии, которая направлена против формирований курдов.

Как писала газета The Wall Street Journal 5 января, Турция готова взять на себя главную ответственность в борьбе с ИГ в Сирии после решения США вывести свой контингент. На фоне этого Анкара попросила Вашингтон предоставить военную поддержку.

Приказ о полном выведении американских войск из Сирии президент Трамп отдал в декабре 2018 года, заявив о разгроме сил террористической группировки.

В начале 2019 года он согласился продлить срок вывода американских войск до четырех месяцев, а позднее заявил, что никогда не был сторонником поспешного вывода войск США из Сирии.

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