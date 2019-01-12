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Турция стягивает военную технику к границе с Сирией

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Фото: Getty Images/Emrah Oprukcu/NurPhoto
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Турецкие власти продолжают передислокацию бронетехники в воинские части, расквартированные на границе с Сирийской Арабской Республикой. Об этом 12 января сообщает местное агентство Anadolu.

Отмечается, что очередная колонна, состоящая из бронетранспортеров и другой военной техники, прибыла из разных воинских частей страны в южную приграничную провинцию Хатай.

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С 20 января 2018 года Турция проводит операцию «Оливковая ветвь» в Сирии, которая направлена против формирований курдов. 12 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готовится к началу новой военной операции против курдов на восточном берегу реки Евфрат.

Курды — этническая группа на Ближнем Востоке, живущая в основном в восточной части Турции (Северный Курдистан), западном Иране (Восточный Курдистан), северном Ираке (Южный Курдистан) и северной Сирии (Западный Курдистан).

7 января турецкий лидер отметил, что Анкара уверена в поражении террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Сирии и готова предложить собственный план нормализации ситуации в этой стране.

Как писала газета The Wall Street Journal 5 января, Турция готова взять на себя главную ответственность в борьбе с ИГ в Сирии после решения США вывести свой контингент. На фоне этого Анкара попросила Вашингтон предоставить военную поддержку.

Приказ о полном выведении американских войск из Сирии президент США Дональд Трамп отдал в декабре 2018 года, заявив о разгроме сил террористической группировки.

В начале 2019 года Трамп согласился продлить срок вывода американских войск до четырех месяцев, а позднее заявил, что никогда не был сторонником поспешного вывода войск США из Сирии.

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