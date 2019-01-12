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МИД Сирии пожаловался в ООН на воздушную атаку Израиля

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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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Министерство иностранных дел Сирии направило письма руководителям ООН с просьбой отреагировать на действия ВВС Израиля, устроивших воздушную атаку на пригород Дамаска в ночь на 12 января, сообщает «РИА Новости».

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«Эта вероломная агрессия укладывается в рамки попыток Израиля продлить кризис и войну с террористами в Сирии и поднять моральный дух остатков террористических группировок, действующих как его агенты, кроме того, это еще одна попытка израильского правительства уйти от решения обострившихся внутренних проблем», — отметили в сирийском МИДе.

Отмечается, что обращения направлены на имя генсека ООН Антониу Гутерреша и в Совет безопасности ООН, где в январе 2019 года председательствует делегация Доминиканской республики.

Ночью 12 января стало известно, что сирийские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку израильских ВВС, сбив большую часть ракет, выпущенных по западным районам Дамаска. Сирийская столица подверглась обстрелу примерно в 23:30 пятницы (0:30 субботы мск). Урон был нанесен складу в районе международного аэропорта Дамаска.

ВВС Израиля регулярно наносят удары по территории Сирии, объясняя это борьбой с иранскими силами на территории республики. Последняя атака была зафиксирована 25 декабря. Тогда израильские самолеты нанесли удары по Дамаску из воздушного пространства Ливии.

Большинство ракет были сбиты сирийскими ПВО.

После инцидента российский сенатор Алексей Пушков отметил, что поставка российских зенитно-ракетных комплексов С-300 в Сирию значительно повысила способности республики отражать ракетные удары.

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