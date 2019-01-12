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США направили в Сирию сухопутные силы и корабли для обеспечения вывода войск

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Фото: Global Look Press/ZUMA/U.S. Army
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США направили в сторону Сирии сухопутные войска и группу кораблей ВМС, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Целью усиления военного присутствия в регионе названо обеспечение поддержки в выводе американских войск из Сирии.

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«Сухопутные силы движутся в Сирию, чтобы вывести войска, а корабли — чтобы подстраховать войска в «уязвимый момент», — пишет «РИА Новости».

Во главе группировки ВМС десантный корабль Kearsarge, на борту которого находится несколько сотен морских пехотинцев, вертолеты и самолет.

По данным телеканала Fox News, 11 января США приступили к выводу из республики военной техники.

В декабре американский президент Дональд Трамп объявил о «победе США» над террористами «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ) и решил вывести войска из Сирии.

Однако позже в Вашингтоне заявили о переброске в страну дополнительных сил в качестве дополнительных мер безопасности для военных и перенесли сроки вывода контингента.

В Москве усомнились в том, что США вообще намерены уходить из Сирии.

«Сколько раз мы слышали, что они уходят откуда-либо, но при этом через какое-то время количество и качество группировок только наращивались», — отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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