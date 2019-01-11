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Москва усомнилась в правдивости обещаний США о выводе войск из Сирии

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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В МИД России не склонны считать, что заявления США о выводе войск из Сирии будут сопровождаться реальными действиями. Об этом 11 января заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в ходе брифинга.

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«На сегодняшний день у нас складывается ощущение, что американцы уходят из региона так, чтобы, как говорится в одном всеми нами любимом фильме, остаться», — пояснила дипломат. Ее слова приводятся на сайте министерства.

Представитель МИДа подчеркнула, что международное сообщество имеет право знать детали стратегии США в Сирии, в том числе информацию о конкретных действиях американского командования и сроках их реализации. Кроме того, Захарова напомнила, что Москва также интересовалась деталями стратегии и временем нахождения ВС США в Ираке и Афганистане.

«Сколько раз мы слышали заявления политического истеблишмента США о том, что они уходят откуда-либо, но при этом через какое-то время количество и качество группировок только наращивались», — констатировала официальный представитель ведомства.

19 декабря президент США Дональд Трамп заявил, единственная задача американских военных в Сирии — победа над террористами ИГ — была выполнена. Политик пообещал вывести войска из страны. 1 января срок этой операции был продлен до четырех месяцев.

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