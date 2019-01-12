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Пушков раскритиковал процесс вывода войск США из Сирии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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США никак не могут определиться с запятой в формуле «уйти нельзя остаться», поэтому вывод американских войск из Сирии превратился в сумятицу, заявил в субботу, 12 января, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

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Сенатор отметил, что проблема заключается в несогласии многих политических сил с решением президента США Дональда Трампа вывести из Сирии американский контингент.

«Вместо вывода войск из Сирии получилась сумятица: Трамп обещал одно, а администрация, конгресс и союзники США хотят другого. В этой ситуации в Вашингтоне никак не могли решить, где поставить запятую в формуле: уйти нельзя остаться. Но, похоже, решили так: уйти нельзя, остаться», — написал сенатор в Twitter.

19 декабря Трамп объявил о «победе США» над террористами «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ) и о решении вывести войска из Сирии.

Однако точные сроки в Вашингтоне не обозначили, отметив, что это длительный процесс, который может занять много времени.

В Москве усомнились в том, что заявления США будут сопровождаться реальными действиями.

«Сколько раз мы слышали, что они уходят откуда-либо, но при этом через какое-то время количество и качество группировок только наращивались», — отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Примечательно, что российские военные, находившиеся в Сирии для борьбы с ИГ по просьбе официального Дамаска, покинули республику еще в декабре 2017 года.

В настоящее время в Сирии действуют только российская военная полиция и две авиабазы.

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