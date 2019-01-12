Сирийские ПВО перехватили большинство выпущенных Израилем ракет

Сирийские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку израильских ВВС, сбив большую часть ракет, выпущенных по западным районам Дамаска, сообщает 12 января правительственный телеканал Ikhbariya.

Сирийская столица подверглась обстрелу примерно в 23:30 пятницы (0:30 субботы мск).

«Удалось поразить несколько ракет над пригородом Меззе, где находится военный аэродром. Ракеты сбиты также над населенным пунктом Дждейде на шоссе Дамаск–Бейрут», — приводит сообщение сирийских СМИ ТАСС.

По предварительным данным, сирийские ПВО продолжают отражать нападение.

Урон нанесен складу в районе международного аэропорта Дамаска.

Атаку, по данным телеканала, осуществляют израильские ВВС.

ВВС Израиля регулярно наносят удары по территории Сирии, объясняя это борьбой с иранскими силами на территории республики. Последняя атака была зафиксирована 25 декабря. Тогда израильские самолеты нанесли удары по Дамаску из воздушного пространства Ливии.

Большинство ракет были сбиты сирийскими ПВО.

После инцидента российский сенатор Алексей Пушков отметил, что поставка российских зенитно-ракетных комплексов С-300 в Сирию значительно повысила способности республики отражать ракетные удары.