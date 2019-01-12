СМИ сообщили о ракетном обстреле Дамаска

Система сирийской противовоздушной обороны (ПВО) сбила минимум три ракеты, выпущенные по западным районам Дамаска, сообщил в субботу, 12 января, государственный телеканал Сирии Ikhabariya.

«ПВО Сирии отражают вражескую атаку и сбили несколько целей», — отмечается в сообщении.

Ранее «РИА Новости» сообщали о нескольких взрывах, прогремевших на территории Дамаска примерно в 23:30 пятницы (0:30 субботы мск).

Официальных комментариев пока нет. Кто именно наносит удары по сирийской столице, пока не известно.

Неоднократно по территории Сирии удары наносили ВВС Израиля. Последняя атака была зафиксирована 25 декабря. Тогда израильские истребители вторглись в воздушное пространство Ливана и нанесли удары по пригородам Дамаска.