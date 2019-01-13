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СМИ узнали о сокрытии Трампом деталей встреч с Путиным

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Фото: TASS/ZUMA/Mikhail Klimentyev
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Президент США Дональд Трамп скрыл от своей администрации подробности всех переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, сообщила 12 декабря The Washington Post со ссылкой на источники.

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По данным издания, даже в засекреченных файлах нет никаких детализированных записей разговоров двух президентов.

Так, например, после встречи Трампа и Путина в Гамбурге в 2017 году, на которой также присутствовал тогдашний госсекретарь Рекс Тиллерсон, американский президент забрал записи разговора у своего переводчика и потребовал ни с кем не обсуждать то, что было сказано.

Кроме того, встреча двух лидеров «с глазу на глаз» проходила только в присутствии переводчика президента России.

Сторонники Трампа заявили, что он переживает о возможных утечках, которые уже неоднократно происходили в Белом доме, а также полагает, что присутствие подчиненных мешает ему наладить взаимопонимание с Путиным.

Издание отмечает, что пока не известно, изымал ли Трамп записи в других случаях, однако многие чиновники утверждают, что так и не получили «достоверного детального отчета о встрече Трампа и Путина в Хельсинки», так как президент США не позволил представителям администрации на ней присутствовать.

Трамп неоднократно заявлял о желании наладить отношения с Путиным и обвинял американских политиков в том, что они не дают ему это сделать.

12 января президент США объявил, что в настоящее время придерживается жесткой позиции в диалоге с Россией, но рассчитывает улучшить отношения двух стран в будущем.

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