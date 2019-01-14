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В конгрессе намерены допросить переводчиков со встреч Путина и Трампа

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фото: ТАСС/Михаил Климентьев/Пресс-служба Президента РФ
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Конгрессмены США хотят вызвать на беседу переводчиков со встреч президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом рассказала телекомпания ABC News в воскресенье, 13 января.

По сведениям телекомпании сразу два комитета — по разведке и по иностранным делам — прорабатывают через юристов такую возможность.

«Это (отсутствие сведений о содержании бесед президентов. — Ред.) вызывает ряд новых вопросов. Мы рассмотрим касающиеся этого юридические тонкости и обсудим имеющиеся возможности», — цитирует журналистов «Федеральное агентство новостей».

13 января газета The Washington Post сообщила, что Трамп скрыл от своей администрации подробности всех переговоров с Путиным. Полных стенограмм переговоров нет даже в засекреченных записях, поскольку Трамп изъял все записи и потребовал от переводчиков молчания.

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