В конгрессе намерены допросить переводчиков со встреч Путина и Трампа

Конгрессмены США хотят вызвать на беседу переводчиков со встреч президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом рассказала телекомпания ABC News в воскресенье, 13 января.

По сведениям телекомпании сразу два комитета — по разведке и по иностранным делам — прорабатывают через юристов такую возможность.

«Это (отсутствие сведений о содержании бесед президентов. — Ред.) вызывает ряд новых вопросов. Мы рассмотрим касающиеся этого юридические тонкости и обсудим имеющиеся возможности», — цитирует журналистов «Федеральное агентство новостей».

13 января газета The Washington Post сообщила, что Трамп скрыл от своей администрации подробности всех переговоров с Путиным. Полных стенограмм переговоров нет даже в засекреченных записях, поскольку Трамп изъял все записи и потребовал от переводчиков молчания.