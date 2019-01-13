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Американцы возложили вину за шатдаун на Трампа

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Chris Kleponis
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Издание The Washington Post и телекомпания ABC News опросили американцев с целью выяснить, кого граждане винят в приостановке работы правительства. Выяснилось, что больше половины респондентов назвали главным виновником президента США Дональда Трампа, сообщает 13 января The Washington Post.

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В частности, 53% опрошенных считают, что в сложившейся ситуации виноват глава государства и представители Республиканской партии. Еще 29% заявили, вина лежит на представителях Демократической партии, которые отказываются согласовывать бюджет. 13% участников опроса возложили ответственность на обе политические силы.

Опрос проводился с 8 по 11 января. В нем приняли участие 788 жителей страны.

12 января сообщалось, что рейтинг одобрения деятельности президента США Дональда Трампа упал до 44% на фоне шатдауна. Об этом свидетельствуют данные опроса Hill.TV и исследовательской компании HarrisX.

Правительство США с 22 декабря частично приостановило работу из-за споров демократов и республиканцев о бюджете на текущий год. Принять его не могут из-за разногласий о строительстве стены на границе с Мексикой.

12 января шатдаун побил исторический рекорд продолжительности. При этом ситуация в США не предвещает скорого возобновления работы правительства. По последним данным, без заработка остались порядка 800 тыс. американских госслужащих.

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