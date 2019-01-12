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Демократ Кастро объявил об амбициях на пост президента США

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Фото: REUTERS/Jonathan Bachman
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Представитель Демократической партии, экс-министр жилищного строительства и городского развития США Джулиан Кастро заявил 12 января, что намерен принять участие в предстоящих выборах главы государства в 2020 году.

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«В качестве президента моим первым указом будет присоединение Соединенных Штатов к Парижскому климатическому соглашению», — написал политик в своем официальном аккаунте в Twitter. Также Кастро презентовал в Сети свой предвыборный сайт.

По словам демократа, он займется на посту главы государства экологическими вопросами, миграционными проблемами, вопросами занятости населения, доступности медицины и защиты прав женщин.

Джулиану Кастро сейчас 44 года. Он внук иммигранта из Мексики и первый испаноязычный кандидат, который заявил о желании побороться за пост президента США на будущих выборах.

Действующий президент США Дональд Трамп заявил 12 января, что временное сокращение работы американских государственных учреждений из-за отсутствия денег (шатдаун) — это гуманитарный кризис, который вызвали представители Демократической партии.

Трамп продолжает требовать $5,6 млрд на пограничную безопасность и строительство стены на границе с Мексикой и отказывается подписывать бюджет без этой статьи. Демократы, получившие контроль в палате представителей нового созыва конгресса, выступают против строительства.

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