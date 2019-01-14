Трампа вновь заподозрили в работе на Москву

Президента США Дональда Трампа снова подозревают в действиях в интересах Москвы. Слухи о проверке ФБР президента страны на фоне продолжающегося шатдауна ходят в американских СМИ, сообщают «Известия».

Масло в огонь подлили утверждения, что Трамп утаил нюансы летних переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным от своей администрации и запретил разглашать их переводчику.

Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев считает, что таким образом осуществляется давление на Трампа.

Для России такой расклад даже благоприятен, считает эксперт.

«Зависает вопрос с новыми санкциями, фактически заморожена американская военная машина», — заметил Васильев.

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Стенка на стену: рекордный шатдаун отвлек США от санкций против РФ