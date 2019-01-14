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Здание областного суда построят в Омске за 1 млрд рублей

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В Омске планируют построить здание областного суда и Управления судебного департамента. Стоимость работ оценили в 958,4 млн рублей. Об этом сообщает сайт госзакупок.

Исходя из документации, подрядчик должен сначала снести трехэтажный долгострой на проспекте Комарова, а затем возвести на его месте новое здание высотой семь этажей. На четырех из них будут располагаться 16 залов для судебных заседаний, из которых два будут рассчитаны для проведения суда присяжных, пишет ИА «Город55».

Перед зданием планируют установить скульптуру Фемиды — богини правосудия. Высота монумента составит 3 м. Помимо этого, подрядчик должен будет обустроить парковку на 127 автомобилей.

Подрядчик уже определен. Стоимость контракта составила 958,4 млн рублей. Завершить все работы необходимо до 1 декабря 2020 года.

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