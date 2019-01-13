Прямой эфир
Сюжет:

Судмедэксперт назвал причину смерти фигуриста Тена

0
Фото: РИА Новости/Тимур Батыршин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Казахстанский фигурист Денис Тен умер от кровопотери из-за двух колото-резаных ран. Об этом в ходе прошедшего 11 января судебного заседания рассказал судмедэксперт Азиз Ибрахимов.

Расплата за зеркала
Почему убийство призера сочинской Олимпиады Дениса Тена шокировало Казахстан

По его словам, у спортсмена зафиксировали отек мозга и малокровие внутренних органов. Специалист отметил, что у погибшего «были такие повреждения, что кровь быстро вытекла наружу», пишет агентство Sputnik Казахстан.

Эксперт-криминалист Артем Курбангалиев, проводивший медико-криминалистическую экспертизу, подтвердил наличие двух ран на теле фигуриста. Их длина составляла 4 и 9 см, уточнил специалист.

19 июля прошлого года злоумышленники напали на Дениса Тена в Алма-Ате. Спортсмен заметил, что они снимают зеркала с его машины, и попытался их остановить. Преступники ударили фигуриста ножом в бедро. Пострадавший скончался в больнице в тот же день, не приходя в сознание.

В результате были задержаны Нуралы Киясов и Арман Кудайбергенов. Им предъявлены обвинения по статье УК Казахстана «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору», «Разбой» и «Кража». Подозреваемые признались в краже зеркал с автомобиля фигуриста, однако отвергли обвинения в разбое и умышленном убийстве.

Также арестована Жанар Толыбаева, которую обвиняют в совершении кражи и недонесении о готовящемся преступлении. Свою вину женщина не признает. Более того, она просит суд изменить ей статью о краже на статью 30 УК Казахстана, не предусматривающую уголовное наказание («Эксцесс соучастника уголовного правонарушения»).

Адвокат Нурлан Устемиров, представляющий интересы матери фигуриста Оксаны Тен, требует направить дело на дополнительное расследование. По его мнению, убийство спортсмена носит заказной характер.

Денис Тен был заслуженным мастером спорта Казахстана, бронзовым призером зимних Олимпийских игр 2014 года, серебряным медалистом чемпионата мира по фигурному катанию 2013 года, бронзовым призером чемпионата мира 2015 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Обвиняемый в убийстве фигуриста Тена попросил прощения у его родственников
Очевидцами убийства фигуриста Тена могли быть полицейские

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017