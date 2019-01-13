Судмедэксперт назвал причину смерти фигуриста Тена

Казахстанский фигурист Денис Тен умер от кровопотери из-за двух колото-резаных ран. Об этом в ходе прошедшего 11 января судебного заседания рассказал судмедэксперт Азиз Ибрахимов.

По его словам, у спортсмена зафиксировали отек мозга и малокровие внутренних органов. Специалист отметил, что у погибшего «были такие повреждения, что кровь быстро вытекла наружу», пишет агентство Sputnik Казахстан.

Эксперт-криминалист Артем Курбангалиев, проводивший медико-криминалистическую экспертизу, подтвердил наличие двух ран на теле фигуриста. Их длина составляла 4 и 9 см, уточнил специалист.

19 июля прошлого года злоумышленники напали на Дениса Тена в Алма-Ате. Спортсмен заметил, что они снимают зеркала с его машины, и попытался их остановить. Преступники ударили фигуриста ножом в бедро. Пострадавший скончался в больнице в тот же день, не приходя в сознание.

В результате были задержаны Нуралы Киясов и Арман Кудайбергенов. Им предъявлены обвинения по статье УК Казахстана «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору», «Разбой» и «Кража». Подозреваемые признались в краже зеркал с автомобиля фигуриста, однако отвергли обвинения в разбое и умышленном убийстве.

Также арестована Жанар Толыбаева, которую обвиняют в совершении кражи и недонесении о готовящемся преступлении. Свою вину женщина не признает. Более того, она просит суд изменить ей статью о краже на статью 30 УК Казахстана, не предусматривающую уголовное наказание («Эксцесс соучастника уголовного правонарушения»).

Адвокат Нурлан Устемиров, представляющий интересы матери фигуриста Оксаны Тен, требует направить дело на дополнительное расследование. По его мнению, убийство спортсмена носит заказной характер.

Денис Тен был заслуженным мастером спорта Казахстана, бронзовым призером зимних Олимпийских игр 2014 года, серебряным медалистом чемпионата мира по фигурному катанию 2013 года, бронзовым призером чемпионата мира 2015 года.