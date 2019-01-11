Обвиняемый в убийстве фигуриста Тена попросил прощения у его родственников

Один из обвиняемых по делу об убийстве казахстанского фигуриста, олимпийского призера Дениса Тена Арман Кудайбергенов попросил прощения у родных спортсмена. Об этом 11 января сообщает «РИА Новости».

По его словам, он только хотел украсть зеркала с машины, чтобы получить деньги, но не думал, что убьет человека. Он также заявил, что признает кражу и легкий вред здоровью, но не признал убийства Тена.

Помимо этого, Кудайбергенов сообщил, что не видел момента, когда Тену нанесли ножевые ранения. По его словам, убегая с места преступления с другим подозреваемым Нуралы Киясовым, он заметил, что тот выбросил нож.

19 июля злоумышленники напали на Тена в Алма-Ате. Спортсмен заметил, что они снимают зеркала с его автомобиля, и попытался их остановить. Преступники ударили фигуриста ножом в бедро. Пострадавший скончался в больнице в тот же день, не приходя в сознание.

Денис Тен был заслуженным мастером спорта Казахстана, бронзовым призером зимних Олимпийских игр 2014 года, серебряным медалистом чемпионата мира по фигурному катанию 2013 года, бронзовым призером чемпионата мира 2015 года.