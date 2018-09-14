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МВД раскрыло подробности о подозреваемых в убийстве фигуриста Тена

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Двое мужчин, подозреваемых в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена, имеют по три судимости. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Калмуханбет Касымов на брифинге 14 сентября.

«Оба приезжие, ранее каждый из них имел по три судимости. Они приехали, вначале на мойке работали, а потом перешли на кражи зеркал», — сказал глава ведомства.

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По словам министра, они несколько раз осмотрели машину спортсмена и увидели, что на зеркалах дальнего вида нет никаких надписей, поэтому их было бы проще продать.

Касымов добавил, что во время поисков злоумышленников сотрудники правоохранительных органов «провели три бессонные ночи».

«Со вторым преступником было тяжелее: он прятался, у него не было точного адреса. Было принято решение привлечь большие силы, оцепили целый микрорайон и потом при переходе с одного места на другое мы его задержали», — приводит слова Касымова ТАСС.

Тен был заслуженным мастером спорта Казахстана, бронзовым призером зимних Олимпийских игр 2014 года, серебряным медалистом чемпионата мира по фигурному катанию 2013 года, бронзовым призером чемпионата мира 2015 года.

Фигурист скончался 19 июля в больнице в Алма-Ате от ножевых ранений после нападения группы лиц, не приходя в сознание. По делу об убийстве спортсмена задержали двух молодых людей Нуралы Киясова и Армана Кудайбергенова. Оба признали свою вину и выдали полиции вещественные доказательства.

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