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Американка попала в ДТП из-за надетой на глаза шапки

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Фото: Twitter.com
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Американка попала в аварию из-за попытки участия в челлендже по мотивам фантастического фильма ужасов «Птичий короб». Об этом в Twitter сообщили полицейские штата Юта.

17-летняя девушка выехала на встречную полосу на скорости 60 км/час и столкнулась с другой машиной из-за надвинутой на глаза шапки, при этом салоне ее машины находился 16-летний пассажир. К счастью, пострадавших в аварии не оказалось.

Премьера кинокартины «Птичий короб» состоялась 21 декабря. Сюжет повествует о женщине с двумя детьми, которая отправляется на поиски безопасного места в постапокалиптическом мире, где люди вынуждены ходить с повязками на глазах, чтобы не увидеть чудовищ, чья внешность убивает.

29 декабря кинокартина «Птичий короб» поставила рекорд просмотров в Netflix за одну неделю.

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