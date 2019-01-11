Фильм с обвинением Майкла Джексона в сексуальном насилии покажут на кинофестивале

Документальный фильм Leaving Neverland («Покидая Нетландию»), в котором американского певца и автора песен Майкла Джексона обвиняет в сексуальном насилии над двумя несовершеннолетними детьми, покажут на американском кинофестивале «Сандэнс».

Как сообщил Rolling Stone 9 января, Leaving Neverland режиссера Дэна Рида расскажет историю двух мальчиков семи и десяти лет, которые вступили в длительные отношения с суперзвездой на пике его славы. Сейчас им больше 30 лет, и они описывают, как подверглись сексуальному насилию со стороны Джексона и как жили с этим долгие годы, говорится в синопсисе киноленты.

По данным журнала, в картине покажут интервью с Уэйдом Робсоном и Джеймсом Сейфчаком, которые подавали в суд на исполнителя. Отмечается, что в 2017 году их иски были отклонены.

«Очередное ужасное произведение в возмутительной и жалкой попытке нажиться на Майкле Джексоне. И Уэйд Робсон, и Джеймс Сейфчак ранее дали показания под присягой, что Майкл никогда не совершал ничего подобного», — заявили представители певца в ответ на новость о показе фильма.

Майкл Джексон стал одним из самых успешных исполнителей в истории популярной музыки. Он получил 15 премий американской академии звукозаписи «Грэмми». Количество проданных в мире записей Джексона, включая альбомы, синглы, сборники и др., составляет около 1 млрд копий. Певец скончался 25 июня 2009 года в результате передозировки лекарственных препаратов.

«Сандэнс» — американский фестиваль независимого кино. Он ежегодно проходит в городе Парк-Сити в штате Юта. Организатором мероприятия является институт «Сандэнс», основанный актером Робертом Редфордом и его единомышленниками в 1981 году.

31 октября журнал Forbes назвал Майкла Джексона самым высокооплачиваемым среди умерших знаменитостей в 2018 году. Творчество певца принесло его наследникам за 12 месяцев $400 млн, большая часть из которых составляет проданная доля в компании EMI, а также управление каталогом исполнителя в Sony/ATV и телевизионные проекты.