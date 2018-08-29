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Шоу должно продолжаться: Майкл Джексон и после смерти верен себе

Королю поп-музыки исполнилось бы 60 лет
Фото: Global Look Press/Henrik Hildebrandt
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Шоу должно продолжаться: Майкл Джексон и после смерти верен себе
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2018-08-28 19:06:14
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В среду, 29 августа, могло бы исполниться 60 лет Майклу Джексону. Сам он в этом не сомневался, поскольку искренне собирался жить вечно. Чем, вероятно, очень насмешил кого-то в небесной канцелярии, вследствие чего покинул этот мир в возрасте 50 лет. Однако сделать он успел много. Как минимум стал одной из главных фигур музыкальной поп-культуры, сопоставимой, пожалуй, по масштабам лишь с Элвисом Пресли (их, кстати, многое связывает — не только бешеная популярность и трагическая смерть в расцвете жизни, но и родственные узы). Подробности — в материале портала iz.ru.

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Дай пять

Майкл Джексон рос в многодетной семье в штате Индиана. Отец-деспот частенько избивал мальчика (как, впрочем, и остальных восьмерых отпрысков), что очевидным образом наложило отпечаток на психику ребенка. Но были и плюсы: Майкла взяли в семейную группу «Jackson 5», состоявшую из его братьев.

Вскоре Джексон стал ведущим вокалистом и подростковый квинтет несколько лет успешно выступал в различных заведениях по всей Америке. Не стоит, конечно, полагать, что это были стадионы — в основном приходилось довольствоваться барами и стрип-клубами. Однако на жизнь вполне хватало.

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Группа «Jackson 5»

Фото: Global Look Press/Peter Mazel/Sunshine
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К середине 1970-х популярность ансамбля стала падать и вскоре «Jackson 5» прекратили свое существование. Об остальных четверых братьях с тех пор никто практически и не слышал. Относительной популярности добились, как ни странно, сестры Майкла Ла Тойа и Дженнет, которых в «Jackson 5» не взяли по гендерному признаку. Но настоящей суперзвездой в этой семье стал только один.

Назло рекордам

Мировая слава пришла к Джексону в 1982 году с альбомом Thriller. На планете продано 109 млн копий этой пластинки — этот рекорд до сих пор не удалось побить никому.

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Скриншот видео Scream

Фото: youtube.com

Майкл вообще не любил размениваться по мелочам. Он считал себя лучшим и всегда подчеркивал это любым способом. Особенно он не любил экономить на клипах. Видео Scream, снятое с использованием самой современной на тот момент компьютерной графики за $7 млн до сих пор является самым дорогим в истории. Клип Bad обошелся несколько дешевле, зато режиссером был приглашен сам Мартин Скорсезе. Ну а Thriller — это даже не клип, а скорее короткометражный фильм в духе популярных хорроров.

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Не забывал при этом Джеко и о детских мечтах. Так, он приобрел ранчо Nevrerland, на котором устроил целый парк развлечений для себя и своих гостей, а также выкупил права на ряд песен своих кумиров The Beatles. Последнее стало причиной его ссоры с Полом Маккартни, который имел виды на свои творения.

Пусть говорят

Майкл Джексон был окутан разными мифами. Два главных заключались в том, что он якобы пересадил себе кожу, чтобы стать белым, и что спит в барокамере. И то и другое, по всей видимости, неправда. Кожу Джексону действительно пришлось пересаживать после несчастного случая с пиротехникой на концерте в 1984 году. После этого инцидента на лице короля поп-музыки стали проявляться белые пятна и ему постоянно приходилось пользоваться тональным кремом. Что же касается барокамеры, то Майкл один раз сфотографировался в ней на открытии детского ожогового центра, что сразу дало повод для слухов.

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Фото: Global Look Press/Harrison Funk

Впрочем, артист особо не старался всё это опровергать — любая шумиха была ему на руку. Единственное, что можно утверждать точно: Джексон панически боялся микробов. Если маску он время от времени всё же снимал, то знаменитую перчатку с бриллиантами — никогда, даже при рукопожатии с первыми лицами государств. Его можно понять: ведь он собирался дожить как минимум до 150 лет.

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Детская неожиданность

В последние годы жизни Майкла Джексона его имя, увы, ассоциировалось больше не с музыкой, а с педофильскими скандалами. Джеко очень любил детей, жертвовал огромные суммы на благотворительность и часто приглашал юных гостей в Neverland — зачастую с ночевкой.

В 1993 году Майкл был обвинен в растлении 13-летнего Джордана Чандлера. Отец мальчика подал иск, заявив, что артист заставлял его сына трогать гениталии. Унизительный для звезды судебный процесс (ему пришлось даже продемонстрировать свой пенис) закончился мировым соглашением и выплатой $22 млн. В 2003 году аналогичный иск подала семья другого подростка. На сей раз Джексон решил бороться до конца. Процесс длился два года, и в итоге Джеко был оправдан. Однако эта история сильно пошатнула его здоровье и опустошила финансово (услуги армии адвокатов обошлись в десятки миллионов долларов).

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Ранчо  Neverland

Фото: Global Look Press/Mike Eliason

Уже после смерти Майкла Джордан Чандлер признался, что оговорил артиста по требованию отца. Последнему, впрочем, миллионы Джексона не принесли счастья: он покончил с собой.

Кстати, по слухам, именно эти скандалы стали отчасти причиной распада группы Guns’N Roses. Эксл Роуз, который в детстве подвергся сексуальному насилию и с тех пор люто ненавидел педофилов, пришел в ярость, когда узнал, что гитарист Слэш записал совместный трэк с Джексоном. После истерики фронтмена Слэш покинул коллектив, а за ним удалились и прочие участники. Парни не разговаривали после этого почти 20 лет.

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В среду, 29 августа, исполняется 60 лет со дня рождения короля поп-музыки, Майкла Джексона. А легенды, как известно, не стареют и не умирают. Портал iz.ru выбрал фотографии, которые напомнят вам о том, каким Майкл Джексон был на заре и в расцвете своей карьеры
Фото: Getty Images/Photo by Michael Ochs Archives
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«Семейная» группа Jackson 5 на съемках телевизионного скетча вместе с певицей Шер. Юный Майкл — второй справа
Фото: Getty Images/CBS Photo Archive
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К концу 1970-х популярность детской группы стала падать, а в начале 1980-х Майкл Джексон, ее главная звезда, начал сольную карьеру
Фото: Getty Images/Tom Keller
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Майкл Джексон в костюме ворона на съемках фильма «Виз» по сказке «Удивительный волшебник из страны Оз». На съемочной площадке он познакомился с музыкальным режиссером Куинси Джонсоном — в дальнейшем тот был продюсером многих из его альбомов
Фото: Getty Images/Hulton Archive
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Молодой Майкл Джексон прислушивается к беседе президента США Рональда Рейгана с его супругой Нэнси. В 1984 году американский президент вручил 26-летнему певцу награду за поддержку благотворительных организаций, которые помогают бороться с алкогольной и наркотической зависимостью
Фото: Global Look Press/ZUMA/Michael Evans
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С середины 1980-х награды за участие в благотворительных проектах ему вручали регулярно. В 1988-м Майкл Джексон получил почетную степень Университета Фиска в Нью-Йорке — за то, что учредил специальный грант для темнокожих студентов
Фото: Getty Images/Dave Hogan
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Майкл Джексон страдал болезнью витилиго, доставшейся ему от матери — она приводит к нарушению пигментации кожи. Болезнь обострилась в середине 1980-х, когда на съемках клипа певец получил серьезные ожоги. В том числе, из-за болезни ему приходилось носить грим и избегать солнечного света
Фото: Global Look Press/ZUMA/Harrison Funk
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Майкл Джексон со своей ровесницей и коллегой по звездному Олимпу, Мадонной. После его смерти певица назвала его одним из величайших певцов и рассказала журналистам, что не может перестать плакать
Фото: Getty Images/WireImage/Ron Galella
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Майкл Джексон с Элизабет Тейлор и Нельсоном Манделой. Известно, что Элизабет Тейлор входила в довольно узкий круг близких друзей певца
Фото: Global Look Press/ZUMA/Harrison Funk
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Впрочем, чаще всего общения (да и публичного внимания) он избегал, а большую часть времени вне гастролей и концертов, вплоть до своей смерти в 2009 году, проводил на ранчо «Неверленд». Название было выбрано в честь страны Питера Пена — любимого героя Майкла Джексона
Фото: Getty Images/WireImage/Michel Dufour

Джексон пытался восстановить репутацию, женившись на Лизе Марии Пресли, дочери другого короля — рок-н-ролла. Однако брак продлился недолго.

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Смерть в игле

Последние годы Джексона преследовали сплошные неудачи. Neverland пришлось продать и перебраться в съемный особняк в Беверли-Хиллз (неподалеку от поместья Хью Хефнера). Последние альбомы вызывали интерес уже только у самых преданных фанатов.

Переломным моментом должен был стать сентябрь 2009 года, когда Джексон впервые за долгое время собрался дать серию концертов в Лондоне. Билеты на все шоу были распроданы моментально, промоутеры уже потирали руки в предвкушении мирового тура. Всё говорило о триумфальном возвращении короля поп-музыки.

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На пресс-конференции в O2 Arena в Лондоне, 5 марта 2009 года

Фото: REUTERS/Stefan Wermuth
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Не хватило каких-то трех месяцев. 25 июня личный врач Джексона приехал к нему и сделал укол успокоительного — как выяснилось позже, не рассчитав дозировку. Майкл Джексон успокоился навсегда.

Последнее шоу Майкла Джексона состоялось на его похоронах. Они превратились в концерт, который посмотрело около миллиарда человек по всему миру. Король и тут оказался верен себе — шоу должно продолжаться. И сейчас, спустя девять лет после смерти, он продолжает оставаться ньюсмейкером — вспомнить хотя бы недавний скандал с посмертными записями, многие из которых вроде оказались фальшивыми.

Наверняка он смотрит на всё это и посмеивается, прохаживаясь своей знаменитой лунной походкой. Ведь, как говорили в фильме «Люди в черном», он не умер, он просто улетел на свою планету.

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