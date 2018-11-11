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Куртку Майкла Джексона продали на аукционе почти за $300 тысяч

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Фото: REUTERS
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Куртка американского поп-исполнителя Майкла Джексона ушла с молотка за $298 тыс. в Нью-Йорке, сообщает аукционный дом Julien's Auctions в Twitter.

Отмечается, что предварительная оценка лота составляла $80–100 тыс.

Как сообщает аукционный дом, именно эту куртку с черными ремешками и серебряными застежками-молниями певец надевал в ходе своего первого сольного концертного тура Bad Tour, который длился с сентября 1987 года по январь 1989 года.

Майкл Джексон умер в США 25 июня 2009 года в возрасте 50 лет. Его смерть наступила из-за передозировки сильнодействующих препаратов.

В конце октября сообщалось, что Джексон в 2018 году стал самым высокооплачиваемым среди умерших знаменитостей. Творчество певца принесло его наследникам за 12 месяцев $400 млн.

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