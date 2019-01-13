Шесть иностранцев погибли в ДТП на севере Швеции

Шесть иностранцев погибли при столкновении грузовика с микроавтобусом на севере Швеции, сообщили 12 января в полиции.

Инцидент произошел в районе города Кируна. Один человек, чье гражданство не уточняется, получил травмы и был госпитализирован.

«Полиция может сейчас подтвердить, что шесть человек погибли в дорожной аварии, произошедшей в ночь с пятницы на субботу близ Кируны», — приводит заявление правоохранителей «РИА Новости».

Отмечается, что все погибшие были гражданами страны, «расположенной за пределами североевропейских стран и все 1990-х годов рождения».

Причины ДТП пока не установлены. По данным телеканала SVT, грузовик, участвовавший в аварии, принадлежит горнодобывающей компании Kaunis Iron.

Водитель авто не пострадал. В самой компании заявили, что виновником аварии стал водитель микроавтобуса, который выехал на встречную полосу.

Ранее в субботу сообщалось, что 30 автомобилей столкнулись на трассе «Дон» под Ростовом.