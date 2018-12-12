Россия поддержала призыв генсека ООН сохранить СВПД

Москва полностью поддерживает призыв генсека ООН Антониу Гутерриша сохранить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Решение США о выходе из СВПД и восстановлении односторонних санкций против Ирана является серьезным вызовом, не способствующим достижению целей, поставленных соглашением и резолюцией 2231 (Совбеза ООН)», — подчеркнул дипломат.

Он также отметил, что Россия против попыток увязать с «всеобъемлющим планом» другие вопросы, в частности ракетную программу Тегерана. Небензя напомнил, что вышеупомянутая резолюция не запрещает ракетных пусков Ирану, а доказательства ядерной составляющей этих испытаний отсутствуют.

«(В резолюции. — Ред.) обращен только призыв не осуществлять деятельность, относящуюся к баллистическим ракетам, сконструированным таким образом, чтобы они были способны доставлять ядерное оружие», — приводит его слова «РИА Новости».

Кроме того, Россия выступила против проведения секретариатом всемирной организации расследований по баллистической программе Ирана без необходимой для этого санкции Совета Безопасности ООН. Российский постпред призвал прекратить «несогласованную инспекционную или наблюдательную деятельность секретариата». Небензя также усомнился в уровне подготовки специалистов, в их полномочиях делать какие-либо выводы, мандате и статусе поездок.

12 декабря, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Ирану, генсек всемирной организации Антониу Гутерриш призвал Тегеран придерживаться резолюции 2231, принятой в поддержку СВПД. Он отметил, что данное соглашение остается в силе.

1 декабря Помпео заявил об испытании Исламской Республикой Иран (ИРИ) баллистической ракеты средней дальности, обвинив страну в нарушении резолюции 2231. Он добавил, что Вашингтон осуждает такого рода решения и призывает незамедлительно прекратить все действия, связанные с баллистическими ракетами, предназначенными для доставки ядерного оружия. В тот же день иранский МИД ответил, что ракетная программа страны не нарушает резолюций ООН. 11 декабря Тегеран подтвердил информацию о проведении ракетных испытаний.

Иран и шестерка международных посредников (Россия, Китай, США, Великобритания, Франция и Германия) подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) в 2015 году. Соглашение подразумевало ограничение ядерных разработок Тегерана в обмен на снятие односторонних ограничительных мер, введенных в свое время Соединенными Штатами и ЕС, а также санкций Совета Безопасности ООН.

8 мая президент США Дональд Трамп сообщил о выходе США из ядерной сделки с Тегераном и возобновлении антииранских санкций.