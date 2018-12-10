Ученые предупредили Тегеран о надвигающейся катастрофе

Ученые из Немецкого геологического исследовательского центра в Потсдаме выяснили, что столица Ирана в ближайшем будущем может столкнуться с серьезными инфраструктурными проблемами. Об этом пишет научный журнал Science Alert.

Специалисты изучили спутниковые данные о проседании почвы в регионе в период с 2003 по 2017 год. Оказалось, что из-за истощения подземных вод некоторые районы Тегерана опускаются на 25 сантиметров ежегодно, а в наиболее «стабильных» частях — со скоростью 5 см в год. Это грозит городу с 15 млн населения разрушением стен и подземных коммуникаций.

По словам Роберто Томаса из Университета Аликанте в Испании, темпы проседания почвы в Тегеране самые высокие в мире.

Как объясняют ученые, в последние десятилетия быстрый прирост населения в сочетании с развитием городов и промышленности увеличил потребность в водоснабжении. Так, в 1968 году в Тегеране использовалось менее 4 тыс. скважин, в то время как к 2012 году их число увеличилось до 32 тыс. В результате с 1984 по 2011 год уровень подземных вод в иранской столице снизился примерно на 12 м.

По мнению исследователей, для решения назревшей проблемы властям Ирана нужно пересмотреть свою политику управления водными ресурсами.

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