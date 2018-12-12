США намерены добиваться восстановления санкций СБ ООН против Ирана

Вашингтон призывает к восстановлению санкций в отношении программы создания баллистических ракет в Иране в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 1929 года, которая была принята 9 июня 2010 года.

Об этом заявил в среду, 12 декабря, госсекретарь США Майк Помпео, передает ТАСС. «Не оставляя в стороне вопрос о действиях Ирана в области создания баллистических ракет, Совет Безопасности не должен отменять эмбарго на поставки вооружений Ирану», — сказал он.

Помпео также призвал Совбез ООН принять меры по инспекции портов и судов в открытом море, чтобы помешать Тегерану торговать оружием.

1 декабря Помпео заявил об испытании Ираном баллистической ракеты средней дальности, а также назвал действия Тегерана нарушением резолюции Совбеза ООН 2231. Он добавил, что Вашингтон осуждает такого рода решения и призывает Иран незамедлительно прекратить все действия, связанные с баллистическими ракетами, предназначенными для доставки ядерного оружия. В тот же день МИД Ирана ответил, что ракетная программа страны не нарушает резолюций ООН. 11 декабря Тегеран подтвердил информацию о проведении испытаний новой баллистической ракеты.

Иран и шестерка международных посредников (Россия, Китай, США, Великобритания, Франция и Германия) подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) в 2015 году. Соглашение подразумевало ограничение ядерных разработок Тегерана в обмен на снятие односторонних ограничительных мер, введенных в свое время Соединенными Штатами и ЕС, а также санкций Совета Безопасности ООН.

8 мая президент США Дональд Трамп сообщил о выходе США из ядерной сделки с Тегераном и возобновлении антииранских санкций.

20 ноября посол Ирана в России Мехди Санаи заявил, что республика пока не собирается выходить из ядерной сделки, однако власти страны могут рассматривать разные сценарии.