Иран подтвердил информацию о проведении испытаний новой баллистической ракеты. Об этом 11 декабря сообщает портал U.S.News со ссылкой на командующего военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадного генерала Амира Али Хаджизаде.

По его словам, каждый год Иран проводит около 40–50 тестовых запусков своих ракет. Кроме того, он заявил, что реакция США на запуски показывает, что для них эта тема является очень важной.

Накануне 1 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил об испытании Ираном баллистической ракеты средней дальности, а также назвал действия Тегерана нарушением резолюции Совбеза ООН 2231. Он добавил, что Вашингтон осуждает такого рода решения и призывает Иран незамедлительно прекратить все действия, связанные с баллистическими ракетами, предназначенными для доставки ядерного оружия.

В МИДе Ирана, комментируя обвинения США в испытаниях баллистической ракеты, заявили, что ракетная программа страны не нарушает резолюций ООН.

8 мая президент США Дональд Трамп сообщил о выходе США из ядерной сделки с Тегераном и возобновлении антииранских санкций.

Иран и шестерка международных посредников (Россия, Китай, США, Великобритания, Франция и Германия) подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) в 2015 году. Соглашение подразумевало ограничение ядерных разработок Тегерана в обмен на снятие односторонних ограничительных мер, введенных в свое время Соединенными Штатами и ЕС, а также санкций Совета Безопасности ООН.

20 ноября посол Ирана в РФ Мехди Санаи заявил, что республика пока не собирается выходить из ядерной сделки, однако власти страны могут рассматривать разные сценарии.