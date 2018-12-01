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Минобороны заявило об успешном испытательном пуске модернизированной ракеты ПРО

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
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Российские военные провели успешный испытательный пуск модернизированной ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Об этом в субботу, 1 декабря, заявили в пресс-службе Минобороны, передает ТАСС.

«На полигоне Сары-Шаган боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил успешно проведен очередной испытательный пуск модернизированной ракеты российской системы противоракетной обороны», — говорится в сообщении.

Новая противоракета российской системы справилась с поставленной задачей, поразив условную цель с заданной точностью. Командир соединения противоракетной обороны ВКС полковник Сергей Грабчук в ходе мероприятий заявил, что  после серии испытаний она достоверно «подтвердила заложенные характеристики».

Система ПВО стоит на вооружении ВКС и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения, а также выполнения задач в интересах систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства. Испытательные пуски новой ракеты отечественной системы ПРО проходили также в феврале, апреле и июле 2018 года. 

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