Помпео сообщил об испытании Ираном ракеты в нарушение резолюции ООН

Иран мог провести испытание баллистической ракеты средней дальности в нарушение резолюции ООН. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает Reuters.

«Это испытание нарушает резолюцию Совбеза ООН 2231», — цитирует его агентство.

8 мая президент США Дональд Трамп сообщил о выходе США из ядерной сделки с Тегераном и возобновлении антииранских санкций.

Иран и шестерка международных посредников (Россия, Китай, США, Великобритания, Франция и Германия) подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) в 2015 году. Соглашение подразумевало ограничение ядерных разработок Тегерана в обмен на снятие односторонних ограничительных мер, введенных в свое время Соединенными Штатами и ЕС, а также санкций Совета Безопасности ООН.

20 ноября посол Ирана в РФ Мехди Санаи заявил, что республика пока не собирается выходить из ядерной сделки, однако власти страны могут рассматривать разные сценарии.