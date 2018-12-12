Тела двоих мужчин нашли на подземной парковке в Москве

Тела двоих мужчин нашли на подземной парковке жилого дома на севере Москвы. Об этом «Интерфаксу» сообщили в ГСУ СК РФ по столице.

Инцидент произошел утром 12 декабря. Тела мужчин 1980 и 1986 годов рождения обнаружили без признаков насильственной смерти в туалете паркинга на улице Базовской. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти, пишет сайт kp.ru.

На месте происшествия работают следователи, по факту происшествия проводится проверка. Как пишет РЕН ТВ, по предварительным данным, они могли скончаться от передозировки.

Ранее 12 декабря сообщалось, что СК возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины в результате перестрелки в московском кафе.