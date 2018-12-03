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На юге Москвы обнаружили тело 18-летнего молодого человека

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Jean-Marc Quinet
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На юге Москвы обнаружено тело 18-летнего молодого человека с ссадинами на лице. Об этом 3 декабря сообщил СУ СКР по Москве.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка», — говорится в сообщении. В настоящий момент устанавливаются очевидцы произошедшего.

При этом СК не уточнил личность погибшего. По данным агентства «РИА Новости», речь идет о футболисте молодежной команды «Локомотив» Алексее Ломакине.

Ломакин перестал выходить на связь 30 ноября. Через два дня его телефон появился в сети. Выяснилось, что полузащитник забыл портфель и телефон в такси. Водитель рассказал, что подвозил Ломакина и его друга Ивана. Гибель спортсмена подтвердили в «Локомотиве». В клубе также выразили соболезнования его родным и близким.

Приятель погибшего футболиста рассказал, что они употребляли спиртные напитки, однако он не может вспомнить, где они проводили время. Также известно, что футболист употреблял медицинский препарат, из-за которого вел себя неадекватно.

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