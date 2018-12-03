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Житель Костромы найден мертвым в московском отеле

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Фото: агенство городских новостей "Москва"
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Один из постояльцев отеля Four Seasons в центре Москвы найден мертвым в номере. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.

Тело 39-летнего мужчины обнаружили в ночь на 1 декабря, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Мужчина лежал на полу в расстегнутой одежде. Причиной смерти, по предварительным данным, стало алкогольное отравление. На столике стояла тарелка с неизвестным порошком, вещество взято на экспертизу.

Погибший приехал из Костромы. Известно, что он ранее был судим за хранение наркотиков. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.

В августе саранский шоумен Александр Чевгун погиб после падения из окна 25-го этажа столичной гостиницы «Бета». Он приехал в Москву за день до случившегося.

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