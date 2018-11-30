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Криминальный авторитет с сыновьями погиб в ДТП под Челябинском

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Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области
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Криминальный авторитет Степан Милованов, известный в узких кругах по прозвищу Степа, оказался одним из погибших в ночном ДТП в Челябинской области.

58-летний мужчина находился в своем Land Rover, когда внедорожник раздавило прицепом грузовика. Портал Ura.ru выяснил, что вместе с авторитетом в салоне находились его сыновья — 21 и 31 года — также погибли. Личность четвертого погибшего не установлена, идет разбирательство. Милованова ранее неоднократно судили за ряд тяжких преступлений.

Как сообщалось ранее, авария с участием фуры с прицепом и трех автомобилей произошла вечером 29 ноября.

Сначала прицеп грузовика Volvo занесло, первый удар пришелся в манипулятор ТАТА, водитель которого также погиб, затем прицеп ударил Land Rover Милованова и «Газель». Жертвами ДТП стали пять человек, возбуждено уголовное дело.

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