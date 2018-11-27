Командированный рабочий погиб от удара током в Астраханской области

В Астраханской области от удара током погиб житель Пермского края, который прибыл в область в командировку в составе бригады. Об этом сообщает СУ СК по региону.

Трагический случай произошел в понедельник, 26 ноября, в селе Вязовка Черноярского района. При замене электрического счетчика 34-летний мужчина получил разряд током. Его коллеги оказали первую медицинскую помощь, но реанимировать мужчину не смогли. Он скончался на месте до приезда скорой помощи. Об этом сообщает «Астрахань-24».

По факту произошедшего организована проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.