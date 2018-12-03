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Пропавший футболист «Локомотива» найден мертвым

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Фото: пресс-служба ФК «Локомотив» Москва
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Полузащитник молодежной команды «Локомотива» Алексей Ломакин обнаружен мертвым спустя два дня после пропажи. Об этом телеканалу «360» рассказал осведомленный источник.

По его словам, тело футболиста было обнаружено в воскресенье, 2 декабря. Других подробностей не приводится.

Ломакин перестал выходить на связь 30 ноября. Спустя два дня его телефон появился в сети. Как выяснилось, футболист забыл портфель и телефон в такси. Водитель рассказал, что подвозил Ломакина и его друга Ивана.

В свою очередь, приятель спортсмена сказал, что они употребляли спиртные напитки, однако он не может вспомнить, где они проводили время. Также известно, что футболист употреблял медицинский препарат, из-за которого вел себя неадекватно.

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