Пропавший футболист «Локомотива» найден мертвым

Полузащитник молодежной команды «Локомотива» Алексей Ломакин обнаружен мертвым спустя два дня после пропажи. Об этом телеканалу «360» рассказал осведомленный источник.

По его словам, тело футболиста было обнаружено в воскресенье, 2 декабря. Других подробностей не приводится.

Ломакин перестал выходить на связь 30 ноября. Спустя два дня его телефон появился в сети. Как выяснилось, футболист забыл портфель и телефон в такси. Водитель рассказал, что подвозил Ломакина и его друга Ивана.

В свою очередь, приятель спортсмена сказал, что они употребляли спиртные напитки, однако он не может вспомнить, где они проводили время. Также известно, что футболист употреблял медицинский препарат, из-за которого вел себя неадекватно.