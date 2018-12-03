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Полузащитник «Локомотива» Ломакин пропал после застолья с другом

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Фото: Футбольный клуб «Локомотив»/fclm.ru
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Мать 18-летнего полузащитника футбольного клуба «Локомотив» Алексея Ломакина заявила о пропаже сына. По ее словам, спортсмен перестал выходить на связь несколько дней назад.

Женщина рассказала полицейским, что 30 ноября футболист ездил на медицинские процедуры, переночевал в расположении клуба, а потом перестал выходить на связь, сообщает агентство городских новостей «Москва».

2 декабря телефон Ломакина появился в сети, мать выяснила, что спортсмен забыл его в такси вместе с рюкзаком. Водитель пояснил, что полузащитник ехал в машине вместе с другом Иваном.

Иван в разговоре с матерью друга пояснил, что они пили спиртное, и он не может вспомнить, где они проводили время.

Мать футболиста уточнила, что ее сын иногда употребляет медицинский препарат, от которого его поведение становится неадекватным.

В ноябре стало известно о пропаже актера сериала «Улицы разбитых фонарей», режиссера Тольятинского молодежного драмтеатра Олега Куртанидзе. Он ушел из театра после окончания рабочего дня 15 ноября и перестал выходить на связь. С помощью биллинга по номеру телефона полиции удалось выяснить, что он купил билет в Новосибирск и уехал, однако по состоянию на 24 ноября артиста не нашли.

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