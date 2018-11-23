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Полиция вышла на след пропавшего актера сериала «Улицы разбитых фонарей»

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Фото: youtube.com/Вячеслав Смирнов
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Правоохранители установили, куда направился пропавший актер «Улиц разбитых фонарей», режиссер Тольяттинского молодежного драмтеатра Олег Куртанидзе. 

Отследить маршрут артиста полицейским удалось с помощью биллинга по номеру телефона. Оказалось, что Куртанидзе после работы купил билет на поезд и отправился из Тольятти в Новосибирск, сообщает РЕН ТВ со ссылкой портал 63.ru.

Артист перестал выходить на связь после окончания рабочего дня в театре 15 ноября. Известно, что актер сотрудничал с местным молодежным драматическим театром.

Куртанидзе известен зрителям благодаря своим ролям в таких сериалах, как «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Ментовские войны». Кроме того, он был главным режиссером Северодвинского и Мичуринского драматических театров и ставил спектакли в Мурманске, Саранске, Санкт-Петербурге.

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